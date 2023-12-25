Інтернасьйонал має намір зберегти орендованого в Шахтаря Вітао

Інтернасьйонал прагне на постійній основі підписати центрального захисника Вітао, який зараз є орендованим у Шахтаря.

Про це розповів президент клубу Алессандро Барселлос.

"Ми рухаємося до того, щоб мати стабільне положення і щоб Вітао був повноцінним гравцем нашої команди. Очевидно, що для цього є певні терміни, і ми будемо працювати заради досягнення цілі. Ми вже працюємо над тим, щоб мати законні обставини та час для продовження його контракту та підписання Вітао на постійній основі", – сказав Барселлос.