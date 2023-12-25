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Інтернасьйонал має намір зберегти орендованого в Шахтаря Вітао

Президент Барселлос розповів про захисника Шахтаря Вітао
Сьогодні 21:01 159 0
Інтернасьйонал має намір зберегти орендованого в Шахтаря Вітао
#Вітао, #Інтернасьйонал, #Шахтар

Джерело - GZH.

Інтернасьйонал прагне на постійній основі підписати центрального захисника Вітао, який зараз є орендованим у Шахтаря.

Про це розповів президент клубу Алессандро Барселлос.

"Ми рухаємося до того, щоб мати стабільне положення і щоб Вітао був повноцінним гравцем нашої команди. Очевидно, що для цього є певні терміни, і ми будемо працювати заради досягнення цілі. Ми вже працюємо над тим, щоб мати законні обставини та час для продовження його контракту та підписання Вітао на постійній основі", – сказав Барселлос.

Нагадаємо, захисник Шахтаря зацікавив Бетіс.

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