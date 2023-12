Вінгер Лідса Саммервілл може перейти в Астон Віллу

Правий вінгер Лідса Крісенсіо Саммервілл викликає зацікавленість з боку інших клубів.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За 22-річним нідерландцем стежить Астон Вілла та декілька інших клубів.

Лідс своєю чергою не має наміру продавати Саммервілла у зимове трансферне вікно, адже вважає його ключовим гравцем для своєї команди.

У серпні цього року Бернлі намагався купити крайнього півзахисника за 20 мільйонів фунтів, але їхня пропозиція була відхилена.

