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Вінгер Лідса Саммервілл може перейти в Астон Віллу

Лідс не має наміру продавати Саммервілла
Сьогодні 17:33 146 0
Вінгер Лідса Саммервілл може перейти в Астон Віллу
#Астон Вілла, #Лідс, #Крісенсіо Саммервілл

Джерело - Чемпіон.

Правий вінгер Лідса Крісенсіо Саммервілл викликає зацікавленість з боку інших клубів.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За 22-річним нідерландцем стежить Астон Вілла та декілька інших клубів.

Лідс своєю чергою не має наміру продавати Саммервілла у зимове трансферне вікно, адже вважає його ключовим гравцем для своєї команди.

У серпні цього року Бернлі намагався купити крайнього півзахисника за 20 мільйонів фунтів, але їхня пропозиція була відхилена.

Раніше Астон Вілла зіграла внічию із Шеффілд Юнайтед.

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