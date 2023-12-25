Вінгер Лідса Саммервілл може перейти в Астон Віллу

Джерело - Чемпіон.
Правий вінгер Лідса Крісенсіо Саммервілл викликає зацікавленість з боку інших клубів.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За 22-річним нідерландцем стежить Астон Вілла та декілька інших клубів.
Лідс своєю чергою не має наміру продавати Саммервілла у зимове трансферне вікно, адже вважає його ключовим гравцем для своєї команди.
У серпні цього року Бернлі намагався купити крайнього півзахисника за 20 мільйонів фунтів, але їхня пропозиція була відхилена.
🇳🇱 Crysencio Summerville is on super stats since October: 10 goals and 5 assists.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2023
Understand several clubs including Aston Villa keep tracking him...
⛔️ Leeds have no intention to sell him in January as he’s key player.
Burnley had £20m bid turned down by #LUFC in August. pic.twitter.com/AzAO2nyIto
Раніше Астон Вілла зіграла внічию із Шеффілд Юнайтед.
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