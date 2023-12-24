Брайтон може підписати 18-річного вихованця Руха

Стрюков виступає в юнацькій Бундеслізі

Скаути англійського футбольного клубу Брайтон переглядали 18-річного українського захисника Максима Стрюкова.

Про це повідомляє Legioners.ua.

Представники чайок стежили за грою українця на матчі юнацької Бундесліги Ганновер - Ганза.

Стрюков виступає за Ганновер U-19. У матчі з Ганзою Максим оформив 2 асисти. Усього на його рахунку у поточній кампанії 11 ігор.

Стрюков перебрався до німецького клубу влітку 2022 року з львівського Руху, вихованцем якого він є і де виступав за команду U-17.

Угода Максима з Ганновером розрахована до кінця сезону 2023/24.

Наразі в АПЛ виступають п'ятеро українців: Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі), Віталій Міколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут) та Єгор Ярмолюк (Брентфорд).