Брайтон може підписати 18-річного вихованця Руха

Джерело - sport.ua.
Скаути англійського футбольного клубу Брайтон переглядали 18-річного українського захисника Максима Стрюкова.
Про це повідомляє Legioners.ua.
Представники чайок стежили за грою українця на матчі юнацької Бундесліги Ганновер - Ганза.
Стрюков виступає за Ганновер U-19. У матчі з Ганзою Максим оформив 2 асисти. Усього на його рахунку у поточній кампанії 11 ігор.
Стрюков перебрався до німецького клубу влітку 2022 року з львівського Руху, вихованцем якого він є і де виступав за команду U-17.
Угода Максима з Ганновером розрахована до кінця сезону 2023/24.
Наразі в АПЛ виступають п'ятеро українців: Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі), Віталій Міколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут) та Єгор Ярмолюк (Брентфорд).