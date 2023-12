Кепа вийде в складі Реала на матч з Алавесом, - Анчелотті

У матчі 18-го туру Ла-Ліги проти Алавеса у воротах Реала зіграє Кепа Аррісабалага.

Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

🚨🎙| Ancelotti: "The goalkeepers? They're both good and we are happy with them. KEPA will play tomorrow."