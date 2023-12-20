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Кепа вийде в складі Реала на матч з Алавесом, - Анчелотті

Анчелотті розповів про воротаря на наступний матч
Сьогодні 13:18 239 0
Кепа вийде в складі Реала на матч з Алавесом, - Анчелотті
Фото: Getty Images
#Алавес, #Кепа, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру Ла-Ліги проти Алавеса у воротах Реала зіграє Кепа Аррісабалага.

Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Голкіпери? Вони обидва хороші, ми задоволені ними. Завтра гратиме Кепа", - сказав Анчелотті.

Нагадаємо, Наполі може підписати Луніна.

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