Кепа вийде в складі Реала на матч з Алавесом, - Анчелотті

Анчелотті розповів про воротаря на наступний матч

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру Ла-Ліги проти Алавеса у воротах Реала зіграє Кепа Аррісабалага.

Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Голкіпери? Вони обидва хороші, ми задоволені ними. Завтра гратиме Кепа", - сказав Анчелотті.

🚨🎙| Ancelotti: "The goalkeepers? They're both good and we are happy with them. KEPA will play tomorrow." — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 20, 2023

Нагадаємо, Наполі може підписати Луніна.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!