Наполі може підписати Луніна

Джерело - isport.ua.
Наполі розглядає можливість підписання Андрія Луніна.
Про це повідомляє Todofichajes.
За інформацією видання, чинний чемпіон Італії шукає нового основного воротаря.
Контракт Мерета спливає через півроку, і керівництво не прагне продовжувати угоду з італійцем. Навпаки, на його місце шукають іншу опцію.
Наполі вже зв'язувався з Реалом торік з приводу Луніна, але тоді переговори далеко не зайшли. Тепер же, якщо українець вирішить змінити клуб, Наполі може діяти впевненіше.
Нагадаємо, Лунін пропустив гол після єдиного удару в площину своїх воріт у матчі з Вільярреалом.