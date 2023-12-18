Наполі може підписати Луніна

Андрій Лунін може змінити клуб

Наполі розглядає можливість підписання Андрія Луніна.

Про це повідомляє Todofichajes.

За інформацією видання, чинний чемпіон Італії шукає нового основного воротаря.

Контракт Мерета спливає через півроку, і керівництво не прагне продовжувати угоду з італійцем. Навпаки, на його місце шукають іншу опцію.

Наполі вже зв'язувався з Реалом торік з приводу Луніна, але тоді переговори далеко не зайшли. Тепер же, якщо українець вирішить змінити клуб, Наполі може діяти впевненіше.

Нагадаємо, Лунін пропустив гол після єдиного удару в площину своїх воріт у матчі з Вільярреалом.