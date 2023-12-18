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Наполі може підписати Луніна

Андрій Лунін може змінити клуб
Сьогодні 21:56 150 0
Наполі може підписати Луніна
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Наполі, #Реал Мадрид

Джерело - isport.ua.

Наполі розглядає можливість підписання Андрія Луніна.

Про це повідомляє Todofichajes.

За інформацією видання, чинний чемпіон Італії шукає нового основного воротаря.

Контракт Мерета спливає через півроку, і керівництво не прагне продовжувати угоду з італійцем. Навпаки, на його місце шукають іншу опцію.

Наполі вже зв'язувався з Реалом торік з приводу Луніна, але тоді переговори далеко не зайшли. Тепер же, якщо українець вирішить змінити клуб, Наполі може діяти впевненіше.

Нагадаємо, Лунін пропустив гол після єдиного удару в площину своїх воріт у матчі з Вільярреалом.

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