ПФЛ підтвердила, що висунула Шевченка на посаду президента УАФ

Вибори очільника УАФ відбудуться 25 січня

Президент ПФЛ Олександр Каденко підтвердив інформацію про те, що організація висунула Андрія Шевченка на посаду президента УАФ,

Про це повідомляє Tribuna.com.

Вибори очільника УАФ відбудуться 25 січня. ПФЛ є постійним колективним членом Української асоціації футболу.

Станом на 12 грудня 2023 року адміністрація УАФ отримала протоколи засідань керівних органів 14 постійних членів організації.

Усі вони висунули для обрання президентом УАФ Андрія Шевченка.

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