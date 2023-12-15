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ПФЛ підтримала кандидатуру Шевченка на виборах глави УАФ

Клуби ПФЛ хочуть провести зустріч з Андрієм Шевченко
Сьогодні 14:15 222 0
ПФЛ підтримала кандидатуру Шевченка на виборах глави УАФ
Фото - Getty Images
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Професіональна футбольна ліга (ПФЛ) підтримала кандидатуру Андрія Шевченка під час виборів президента Української асоціації футболу (УАФ).

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

При цьому представники клубів Першої та Другої ліг наполягають на особистій зустрічі із Шевченком. Клуби ПФЛ мають намір отримати відповіді на свої запитання до проведення виборів глави УАФ.

Таким чином, кандидатуру Шевченка висунули вже 19 постійних колективних членів організації із 27. Українська Прем’єр-ліга утрималася від свого голосу, оскільки провела своє засідання раніше рішення Шевченка щодо участі у виборах. 

12 грудня Андрія Шевченка було офіційно висунуто в кандидати на посаду президента УАФ. Екстренер збірної України прийняв пропозицію балотуватися на відповідальну посаду, взявши час на підготовку програми та підбір команди.

Нагадаємо, виконком УАФ офіційно затвердив провести позачерговий конгрес УАФ 25 січня 2024 року. Засідання відбудеться у київському Будинку футболу, початок – о 12:00. Заодно було затверджено порядок денний конгресу, одним із пунктів якого є "Про обрання президента УАФ".

Нагадаємо,   Шевченко буде єдиним кандидатом на виборах президента УАФ.

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