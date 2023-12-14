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Степаненко взимку розгляне варіанти продовження кар'єри

У гравця влітку завершується контракт з Шахтарем
Сьогодні 11:38 207 0
Степаненко взимку розгляне варіанти продовження кар'єри
#Тарас Степаненко, #Шахтар Донецьк

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко обдумує варіанти продовження кар'єри.

Про це розповів сам футболіст.

"У мене контракт до літа. Якщо чесно, у мене таке вперше в житті, коли 6 місяців лишається до кінця контракту. Завжди було по 5 років, потім 2. Якщо чесно, з цього приводу дуже багато роздумую, можна сказати переживаю. Бо є сили грати, продовжувати карʼєру. Буду взимку дивитися, як воно буде, які будуть варіанти продовження карʼєри.

Якщо чесно, хочу бути застрахованим, бо до літа ще треба дожити, а футбол така гра, де можна отримати травму та все що завгодно. І коли в тебе 6 місяців до кінця контракту, а тобі 34 роки - всі дивляться на вік, попри те, що граєш всі матчі у Шахтарі, збірній в принципі на нормальному рівні. Тому дуже задумуюся над цим, спілкуюся з людьми. Будемо дивитися, що буде взимку", – сказав Степаненко.

Нагадаємо, Шахтар поступився Порту у 6 турі Ліги чемпіонів.

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