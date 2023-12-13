Стали відомі деталі контракту Шандрука з Вересом

Олег Шандрук до кінця тижня визначиться із помічниками

Новий головний тренер Вереса Олег Шандрук підписав з клубом 1,5-річний контракт.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією нашого джерела, зі своїми помічниками 40-річний керманич остаточно визначиться до кінця цього тижня.

Після відпустки рівненські футболісти підготовку до весняної частини сезону розпочнуть 8 січня 2024 року. 20 січня транзитом через Варшаву команда вирушить на збір до Туреччини, де проведе сім спарингів з командами Словаччини, Данії та Сербії.

Раніше повідомлялося, що Олег Шандрук очолив команду Верес.