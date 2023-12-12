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Верес призначив нового головного тренера

Сьогодні 16:41 203 0
Верес призначив нового головного тренера
#Верес

Джерело - ФК Верес.

Турнірні задачі щодо збереження місця в Українській Прем’єр-лізі навесні наступного року рівненський Верес вирішуватиме під орудою Олега Шандрука.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рішення про його призначення на посаду головного тренера ухвалили сьогодні на засіданні наглядової ради.

До тренерського штабу команди увійдуть тренери Олег Герасим'юк, Юрій Кособуцький та Роман Гандзин.

Олег Шандрук народився 30-го січня 1983 року у Смизі на Рівненщині. У якості футболіста виступав за луцьку Волинь, донецький Шахтар, київський Арсенал, одеський Чорноморець та Севастополь.

Раніше сорокарічний спеціаліст вже очолював головну команду клубу - з 7-го серпня 2018 до 14-го червня 2019 року. Під його керівництвом Верес у тому сезоні став п’ятим у Групі А Другої ліги (24 матчі, 12 перемог, 4 нічиї, 8 поразок, різниця м’ячів 24-23).

У грудні 2021 року Олег Шандрук очолив команду Верес U19. А у травні 2023 року - очолив дитячу футбольну академію народного клубу.

Раніше Верес звільнив Сергія Лавриненка з посади головного тренера.

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