Головне
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 21:44 2278
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 12:54 123
Міністерство молоді та спорту разом з МВС розробили заходи безпеки для повернення глядачів
Сьогодні 12:07 182
Блашко пропустить усі старти до кінця року
Сьогодні 10:37 220
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 17241
Шахтар зіграє з Порту, Ньюкасл - із Міланом у 6 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 447
Останній шанс Шахтаря, примарні надії Мілана: турнірні розклади Ліги чемпіонів перед завершальними матчами
Сьогодні 06:39 12705
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:41 13911
Визначились 17 учасників плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:03 4065
Бенфіка з Трубіним переграла Зальцбург: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1330
Прямі трансляції

Анчелотті: Реал дуже добре грав у групі Ліги чемпіонів

Анчелотті прокоментував перемогу над Уніоном
Сьогодні 12:53 191 0
Анчелотті: Реал дуже добре грав у групі Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Уніон Берлін, #Карло Анчелотті

Джерело - офіційний сайт Реала.

Якість гри Реала покращилася порівняно з початком сезону.

Про це сказав тренер мадридців Карло Анчелотті після перемоги над Уніоном (3:2).

"Ви не можете звинувачувати нас за наш виступ у груповому етапі. Ми грали дуже добре, ми грали стабільно, і якість гри покращилася порівняно з початком сезону. Єдиним недоліком в останніх двох іграх є те, що ми погано впоралися з перевагою: і сьогодні з перевагою з рахунком 2:1, і проти Бетіса з рахунком 1:0 Ми повинні добре володіти м’ячем, коли ми виграємо, але цього недостатньо: ми повинні закінчувати гру.

  Актуально: Реал втретє у історії набрав максимум очок у групі Ліги чемпіонів

Позитивною стороною цієї гри є те, що Себальйос забив важливий гол для нього і для нас. Він також зіграв повну гру. Хоселу продемонстрував свою якість, він чудово грає в штрафній, і іноді нам доводиться використовувати це більше, як ми робили в другому таймі. У першому таймі ми грали в дуже хороший футбол, але не дуже використовували Хоселу. Він пробив повз ворота у першому таймі, а в другому забив два голи. Проблема з травмами дала можливості тим, хто грає менше, і вони досить добре цим користуються", - сказав Анчелотті.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 13911
19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 15270
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 58929 1
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 17241
Визначились 14 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились 14 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 14913
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця 14155 1
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 33938
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 20065
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25975 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 123709
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 83890
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 29843