Анчелотті: Реал дуже добре грав у групі Ліги чемпіонів

Якість гри Реала покращилася порівняно з початком сезону.

Про це сказав тренер мадридців Карло Анчелотті після перемоги над Уніоном (3:2).

"Ви не можете звинувачувати нас за наш виступ у груповому етапі. Ми грали дуже добре, ми грали стабільно, і якість гри покращилася порівняно з початком сезону. Єдиним недоліком в останніх двох іграх є те, що ми погано впоралися з перевагою: і сьогодні з перевагою з рахунком 2:1, і проти Бетіса з рахунком 1:0 Ми повинні добре володіти м’ячем, коли ми виграємо, але цього недостатньо: ми повинні закінчувати гру.

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Позитивною стороною цієї гри є те, що Себальйос забив важливий гол для нього і для нас. Він також зіграв повну гру. Хоселу продемонстрував свою якість, він чудово грає в штрафній, і іноді нам доводиться використовувати це більше, як ми робили в другому таймі. У першому таймі ми грали в дуже хороший футбол, але не дуже використовували Хоселу. Він пробив повз ворота у першому таймі, а в другому забив два голи. Проблема з травмами дала можливості тим, хто грає менше, і вони досить добре цим користуються", - сказав Анчелотті.