Реал втретє у історії набрав максимум очок у групі Ліги чемпіонів

Реал на виїзді переміг Уніон Берлін у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів (2:3).

Про це повідомляє OptaJose.

"Вершкові" виграли всі матчі у групі з Наполі, Брагою та Уніоном і набрали максимально можливу кількість очок (18).

Це сталося втретє в історії "королівського клубу". У сезонах 2011/12 та 2014/15, коли "бланкос" також перемогли у всіх матчах групового етапу, команда в підсумку дісталася півфіналу.

Реал – поки єдина команда, якій вдалося набрати 18 очок у груповому етапі ЛЧ цього сезону.

Сьогодні, в разі виїзної перемоги над Црвеною Звездою, Манчестер Сіті може повторити досягнення мадридців.

6/6 - Real Madrid have won each of their six @ChampionsLeague group stage matches for the third time, after the 2011/12 and 2014/15 editions, reaching the semi-finals on both occasions.



Full. pic.twitter.com/dRj07RJ5FH