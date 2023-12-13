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Реал втретє у історії набрав максимум очок у групі Ліги чемпіонів

"Вершкові" виграли всі матчі у групі з Наполі, Брагою та Уніоном
Сьогодні 09:17 249 0
Реал втретє у історії набрав максимум очок у групі Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Реал на виїзді переміг Уніон Берлін у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів (2:3).

Про це повідомляє OptaJose.

"Вершкові" виграли всі матчі у групі з Наполі, Брагою та Уніоном і набрали максимально можливу кількість очок (18).

Це сталося втретє в історії "королівського клубу". У сезонах 2011/12 та 2014/15, коли "бланкос" також перемогли у всіх матчах групового етапу, команда в підсумку дісталася півфіналу.

Реал – поки єдина команда, якій вдалося набрати 18 очок у груповому етапі ЛЧ цього сезону.

Сьогодні, в разі виїзної перемоги над Црвеною Звездою, Манчестер Сіті може повторити досягнення мадридців.

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