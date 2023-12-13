Тебаса вчетверте обрали президентом Ла-Ліги

Джерело - офіційний сайт Ла-Ліги.
Хав'єр Тебас вчетверте став президентом іспанської Ла-Ліги.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.
Відповідне рішення ухвалила Виборча комісія Ла-Ліги.
Для переобрання Тебаса не довелося скликати Генеральну асамблею, оскільки, як повідомляє офіційний сайт Ла-Ліги, "на пост президента висунувся лише один гідний кандидат".
Повідомлялося, що Тебас очолить Союз європейських клубів.
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