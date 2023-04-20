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Тебас очолить Союз європейських клубів

Союз європейських клубів буде альтернативою Європейськоій асоціації клубів
Сьогодні 12:27 181 0
Тебас очолить Союз європейських клубів
#Хавьєр Тебас

Джерело - tribuna.com.

Президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас очолить Союз європейський клубів (UEC), який представлятиме інтереси тих команд, які на думку нової структури не належать до еліти футболу.

Про це повідомляє The Telegraph.

UEC кине виклик впливу Європейської асоціації клубів (ECA), яку очолює президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі, з яким у Тебаса давній конфлікт.

Очікується, що до союзу увійде низка клубів АПЛ за межами "великої шістки".

У понеділок, 24 квітня, Тебас виступить на конференції UEC у Брюсселі, де детальніше розповість про орган зацікавленим сторонам.

Раніше Тебас виключив Реал та Барселону з зустрічі щодо телеправ Ла-Ліги.

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