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Тен Гаг: Ми не заслуговували на поразку, але ми програли

Тренер Манчестер Юнайтед прокоментував поразку від Баварії
Сьогодні 09:51 171 0
Тен Гаг: Ми не заслуговували на поразку, але ми програли
Фото: Getty Images
#Баварія, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - BBC.

Манчестер Юнайтед не заслужив на поразку в матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії (0:1).

Про це заявив головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Сьогодні ми провели хорошу гру, але також робили помилки. Індивідуальні помилки. Зрештою, це було недостатньо добре. Сьогодні гра була дуже хорошою, ми не заслуговували на поразку, але ми програли. Баварія - також хороша команда. Навіть коли вони не в грі, вони мають індивідуальний клас, їм потрібна лише одна мить. На жаль, так і сталося.

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Ми знаємо, що хочемо бути більш послідовними. Як тренер, я повинен покращувати команду, я повинен направляти гравців, а вони повинні брати на себе відповідальність. Ми повинні зробити це разом. Гравці віддали на полі все, ви бачили цей дух. Я маю віддати належне команді, великий комплімент їм за те, як вони працювали разом, як команда, проти хорошої команди Баварії.

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Нам потрібна енергія з лави запасних, особливо у передній лінії, а наші можливості були обмежені. Чи з жалем я озираюся на цю кампанію? Не з жалем. Ми цього не зробили, але ми повинні це прийняти. Ми повинні вчитися на цьому. Ми грали в хороший футбол у Лізі чемпіонів. Ми повинні показати хорошу гру в АПЛ. Ми хочемо повернутися в Лігу чемпіонів", - сказав тен Гаг.

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