Манчестер Юнайтед - перший клуб АПЛ, який двічі фінішував останнім в групі Ліги чемпіонів

Манчестер Юнайтед вдруге посів останнє місце у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Команда фінішувала на четвертому місці у квартеті з Баварією, Копенгагеном та Галатасараєм.

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Манчестер Юнайтед став першим клубом АПЛ, який двічі займав останнє місце в групі ЛЧ.

Уперше МЮ фінішували на останній сходинці групи Ліги чемпіонів в сезоні 2005/06, коли їхніми суперниками були Вільярреал, Бенфіка та Лілль.

Manchester United are the first Premier League side to finish bottom of their #UCL group on two occasions (Also 2005/06).



Record breakers... 🙃 pic.twitter.com/aYAffntBqc