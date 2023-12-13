Манчестер Юнайтед - перший клуб АПЛ, який двічі фінішував останнім в групі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед вдруге посів останнє місце у груповому етапі Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Squawka.
Команда фінішувала на четвертому місці у квартеті з Баварією, Копенгагеном та Галатасараєм.
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Манчестер Юнайтед став першим клубом АПЛ, який двічі займав останнє місце в групі ЛЧ.
Уперше МЮ фінішували на останній сходинці групи Ліги чемпіонів в сезоні 2005/06, коли їхніми суперниками були Вільярреал, Бенфіка та Лілль.
Manchester United are the first Premier League side to finish bottom of their #UCL group on two occasions (Also 2005/06).— Squawka (@Squawka) December 12, 2023
Record breakers... 🙃 pic.twitter.com/aYAffntBqc
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!