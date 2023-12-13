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Манчестер Юнайтед - перший клуб АПЛ, який двічі фінішував останнім в групі Ліги чемпіонів

Команда фінішувала на 4 місці у квартеті з Баварією, Копенгагеном та Галатасараєм
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Манчестер Юнайтед - перший клуб АПЛ, який двічі фінішував останнім в групі Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед вдруге посів останнє місце у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Команда фінішувала на четвертому місці у квартеті з Баварією, Копенгагеном та Галатасараєм.

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Манчестер Юнайтед став першим клубом АПЛ, який двічі займав останнє місце в групі ЛЧ.

Уперше МЮ фінішували на останній сходинці групи Ліги чемпіонів в сезоні 2005/06, коли їхніми суперниками були Вільярреал, Бенфіка та Лілль.

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