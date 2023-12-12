Олександрія проведе зимові навчально-тренувальні збори у Туреччині

Джерело - sport.ua.
Після п'ятиденних занять в Олександрії підопічні Руслана Ротаня 17 січня 2024 року вирушать на навчально-тренувальні збори до Туреччини, де проведуть 9 спарингів.
Про це повідомляє Sport.ua.
Після повернення додому команда кілька днів буде цілеспрямовано готуватися до календарного поєдинку 18-го туру чемпіонату України – з Шахтарем, який відбудеться 24 лютого.
У лазареті знаходяться тільки Микола Михайленко та Артур Микитишин. Чи будуть вони в складі делегації, що вирушить до Туреччини, – залежить від того, як пройде їх відновлення після травм.
Точно буде в розташуванні Олександрії на закордонному етапі підготовки Денис Костишин, який повернувся після року виступів в США.
В Туреччині приєднається до містян еквадорець Медісон Хуліо, який підписав попередню угоду. Він узаконить свої ділові стосунки з клубом в січні. Це буде не останній новобранець в Олександрії.
Олександрія посідає 11-те місце в УПЛ, набравши 16 очок.