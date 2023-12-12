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Олександрія проведе зимові навчально-тренувальні збори у Туреччині

Сьогодні 22:12 193 0
Олександрія проведе зимові навчально-тренувальні збори у Туреччині
#Олександрія

Джерело - sport.ua.

Після п'ятиденних занять в Олександрії підопічні Руслана Ротаня 17 січня 2024 року вирушать на навчально-тренувальні збори до Туреччини, де проведуть 9 спарингів.

Про це повідомляє Sport.ua.

Після повернення додому команда кілька днів буде цілеспрямовано готуватися до календарного поєдинку 18-го туру чемпіонату України – з Шахтарем, який відбудеться 24 лютого.

У лазареті знаходяться тільки Микола Михайленко та Артур Микитишин. Чи будуть вони в складі делегації, що вирушить до Туреччини, – залежить від того, як пройде їх відновлення після травм.

Точно буде в розташуванні Олександрії на закордонному етапі підготовки Денис Костишин, який повернувся після року виступів в США.

В Туреччині приєднається до містян еквадорець Медісон Хуліо, який підписав попередню угоду. Він узаконить свої ділові стосунки з клубом в січні. Це буде не останній новобранець в Олександрії.

Олександрія посідає 11-те місце в УПЛ, набравши 16 очок.

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