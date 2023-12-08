Головне
МОК допустив росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024
Сьогодні 17:05 330
Котовський здобув золото на етапі Кубка світу у Фінляндії
Сьогодні 20:39 101
Кулеба: МОК дав росії зелене світло для використання Олімпіади як зброї
Сьогодні 20:20 173
Дичина дня: на користь Шахтаря призначили пенальті за влучання м'яча у п'яту точку гравця Вереса
Сьогодні 19:06 1405
Шахтар здобув перемогу над Вересом у 17 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 221
Кучер обраний головою Рівненської обласної асоціації футболу
Сьогодні 18:52 412
Росію та білорусь пустять на Олімпійські ігри. Після Другої Світової Німеччину та Японію викинули на задвірки світового спорту
Сьогодні 17:35 8738 3
Меркушина фінішувала 23-ю у спринті Кубка світу в Гохфільцені
Сьогодні 17:18 363
Дніпро-1 зіграв внічию із Поліссям у 17 турі УПЛ
Сьогодні 16:56 243
"А що, я вам маю пояснювати причини?": тренер збірної України різко відповідав на запитання єдиного українського журналіста, акредитованого на ЧС
Сьогодні 16:47 832
Прямі трансляції

Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця

Сьогодні 20:10 38879 0
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця
#Верес, #Ворскла, #Динамо Київ, #Зоря, #Колос, #Кривбас, #ЛНЗ, #Металіст 1925, #Минай, #Оболонь, #Олександрія, #Полісся, #Рух, #СК Дніпро-1, #Чорноморець, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

28 липня 2023 року стартував футбольний сезон 2023/24 в українській Прем'єр-лізі. Пропонуємо Вашій увазі календар та результати матчів.

У календарі переважної кількості турів вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар та результати матчів УПЛ-2023/24:

Перше коло

1 тур. 28 липня 2023 рік

  • 17:00. Оболонь - Колос - 0:0
  • 19:00. Верес - Полісся - 0:2

29 липня 2023 рік

  • 15:00. Рух - Зоря - 2:1
  • 17:00. Металіст 1925 - Шахтар - 1:2

30 липня 2023 рік

  • 15:00. ЛНЗ - Чорноморець - 0:2
  • 17:00. Динамо - Минай - 4:1
  • 19:00. Олександрія - Кривбас - 1:0
  • Ворскла - Дніпро-1 - перенесено

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

2 тур.

2 серпня 2023 рік

  • 17:00. Верес - Шахтар - 1:1

4 серпня 2023 рік

  • 17:00. Оболонь - Динамо - 2:4

5 серпня 2023 рік

  • 15:00. Минай - ЛНЗ - 0:3
  • 19:00. Олександрія - Металіст 1925 - 1:0

6 серпня 2023 рік

  • 15:00. Дніпро-1 - Полісся - 2:1
  • 17:00. Колос - Чорноморець - 2:0
  • 17:00. Зоря - Кривбас - 1:3
  • 19:00. Рух - Ворскла - 4:1

3 тур.

12 серпня 2023 рік

  • 15:00. Чорноморець - Оболонь - 2:0
  • 17:00. Колос - Верес - 2:0
  • 17:00. Полісся - Рух - 0:1

13 серпня 2023 рік

  • 13:00. Минай - Дніпро-1 - 1:1
  • 15:00. Ворскла - Зоря - 1:2
  • 17:00. Кривбас - ЛНЗ - 2:0

14 серпня 2023 рік

  • 17:00. Шахтар - Олександрія - 2:1

7 грудня 2023 рік

  • 15:00. Динамо - Металіст 1925 - 4:2

4 тур. 18 серпня 2023 рік

  • 17:00. ЛНЗ - Полісся - 1:2
  • 19:00. Зоря - Олександрія - 0:0

19 серпня 2023 рік

  • 15:00. Верес - Ворскла - 1:2
  • 17:00. Металіст 1925 - Минай - 1:0
  • 19:00. Рух - Колос - 1:1

20 серпня 2023 рік

  • 15:00. Дніпро-1 - Оболонь - 1:2
  • 17:00. Чорноморець - Динамо - 3:2
  • 19:00. Кривбас - Шахтар - 3:3

5 тур. 26 серпня 2023 рік

  • 15:00. ЛНЗ - Металіст 1925 - 0:1
  • 17:00. Олександрія - Полісся - 0:3

27 серпня 2023 рік

  • 13:00. Минай - Зоря - 1:1
  • 15:00. Колос - Шахтар - 0:2
  • 17:00. Ворскла - Чорноморець - 2:1

28 серпня 2023 рік

  • 17:00. Оболонь - Кривбас - 0:0

Матчі Динамо - Верес та Рух - Дніпро-1 перенесено

6 тур. 1 вересня 2023 рік

  • 17:00. Верес - Чорноморець - 3:1

2 вересня 2023 рік

  • 13:00. Минай - Шахтар - 1:4
  • 15:00. Полісся - Оболонь - 2:0
  • 17:00. Ворскла - Олександрія - 1:0

3 вересня 2023 рік

  • 13:00. Дніпро-1 - ЛНЗ - 0:0
  • 17:00. Колос - Кривбас - 0:3
  • 19:00. Рух - Металіст 1925 - 1:1
  • Матч Зоря - Динамо перенесено

7 тур. 15 вересня 2023 рік

  • 18:30. Металіст 1925 - Зоря - 2:1

16 вересня 2023 рік

  • 15:00. Чорноморець - Полісся - 1:0
  • 17:00. Шахтар - Оболонь - 1:0
  • 19:00. Олександрія - Минай - 1:1

17 вересня 2023 рік

  • 13:00. ЛНЗ - Рух - 2:1
  • 15:00. Дніпро-1 - Колос - 1:1
  • 17:00. Кривбас - Верес - 2:1

18 вересня 2023 рік

  • 17:00. Динамо - Ворскла - 2:0

8 тур. 22 вересня 2023 рік

  • 17:00. Оболонь - Верес - 0:0
  • 19:00. Олександрія - Чорноморець - 1:5

23 вересня 2023 рік

  • 13:00. ЛНЗ - Динамо - 2:4
  • 15:00. Полісся - Минай - 2:1
  • 17:00. Ворскла - Кривбас - 1:4
  • 19:00. Рух - Шахтар - 1:1

24 вересня 2023 рік

  • 15:00. Зоря - Дніпро-1 - 0:1
  • 17:00. Металіст 1925 - Колос - 0:0

9 тур. 30 вересня 2023 рік

  • 15:00. Верес - ЛНЗ - 0:0
  • 17:00. Шахтар - Ворскла - 1:2
  • 19:00. Чорноморець - Зоря - 0:0

1 жовтня 2023 рік

  • 13:00. Минай - Оболонь - 0:1
  • 15:00. Кривбас - Рух - 1:3
  • 17:00. Колос - Полісся - 0:0
  • 19:00. Динамо - Олександрія - 4:2

2 жовтня 2023 рік

  • 17:00. Дніпро-1 - Металіст 1925 - 1:0

10 тур. 6 жовтня 2023 рік

  • 15:00. Полісся - Динамо - 3:2

7 жовтня 2023 рік

  • 13:00. Дніпро-1 - Верес - 2:0
  • 15:00. ЛНЗ - Олександрія - 0:0
  • 17:00. Колос - Ворскла - 0:0

8 жовтня 2023 рік

  • 13:00. Оболонь - Металіст 1925 - 1:0
  • 15:00. Рух - Минай - 0:0
  • 17:00. Кривбас - Чорноморець - 1:0
  • Матч Зоря - Шахтар перенесено

11 тур. 20 жовтня 2023 рік

  • 17:00. Оболонь - Зоря - 2:4 
  • 19:00. Металіст 1925 - Кривбас - 1:3

21 жовтня 2023 рік

  • 15:00. Чорноморець - Минай - 3:0
  • 17:00. Шахтар - ЛНЗ - 3:0
  • 19:00. Олександрія - Колос - 0:1

22 жовтня 2023 рік

  • 13:00. Верес - Рух - 2:5
  • 15:00. Ворскла - Полісся - 0:3
  • 17:00. Динамо - Дніпро-1 - 0:1

12 тур. 28 жовтня 2023 рік

  • 14:20. Кривбас - Дніпро-1 - 3:0
  • 15:00. Колос - Динамо - 1:1
  • 16:00. Зоря - Полісся - 0:1
  • 18:00. Рух - Олександрія - 0:0

29 жовтня 2023 рік

  • 13:00. Минай - Верес - 0:0
  • 13:00. ЛНЗ - Оболонь - 0:0
  • 15:00. Ворскла - Металіст 1925 - 2:2
  • Матч Чорноморець - Шахтар перенесено

13 тур. 3 листопада 2023 рік

  • 17:00. Динамо - Шахтар - 0:1

4 листопада 2023 рік

  • 13:00. ЛНЗ - Колос - 1:1

5 листопада 2023 рік

  • 13:00. Минай - Ворскла - 0:0
  • 15:00. Металіст 1925 - Чорноморець - 2:1
  • 17:00. Верес - Зоря - 2:2

6 листопада 2023 рік

  • 15:00. Полісся - Кривбас - 1:1
  • 17:00. СК Дніпро-1 - Олександрія - 1:0
  • 19:00. Рух - Оболонь - 2:2

14 тур. 10 листопада 2023 рік

  • 17:00. Колос - Минай - 2:0

11 листопада 2023 рік

  • 13:00. Оболонь - Ворскла - 0:1
  • 15:00. Полісся - Металіст 1925 - 2:1
  • 17:00. Олександрія - Верес - 1:0

12 листопада 2023 рік

  • 13:00. Кривбас - Динамо - 0:2
  • 15:00. Зоря - ЛНЗ - 1:2
  • 17:00. Чорноморець - Рух - 2:3
  • 19:00. Шахтар - Дніпро-1 - 1:3

15 тур. 24 листопада 2023 рік

  • 19:00. Шахтар - Полісся - 0:0

25 листопада 2023 рік

  • 13:00. Минай - Кривбас - 0:1
  • 15:00. Верес - Металіст 1925 - 4:3
  • 17:00. Ворскла - ЛНЗ - 0:0

26 листопада 2023 рік

  • Матч Олександрія - Оболонь перенесено
  • 17:00. Динамо - Рух - 2:0

27 листопада 2023 рік

  • 17:00. Дніпро-1 - Чорноморець - 5:2
  • Матч Колос - Зоря перенесено

Друге коло

16 тур. 1 грудня 2023 рік

  • 17:00. Полісся - Верес - 1:1

2 грудня 2023 рік

  • 13:00. Колос - Оболонь - 0:0
  • 15:00. Кривбас - Олександрія - 2:1
  • 17:00. Дніпро-1 - Ворскла - 1:2

3 грудня 2023 рік

  • Матч Минай - Динамо перенесено
  • 15:00. Чорноморець - ЛНЗ - 1:3
  • 17:00. Шахтар - Металіст 1925 - 2:0

4 грудня 2023 рік

  • 13:00. Зоря - Рух - 0:0

17 тур. 8 грудня 2023 рік

  • 15:00. Полісся - Дніпро-1 - 1:1
  • 17:00. Шахтар - Верес - 2:0

Поточна турнірна таблиця:

9 грудня 2023 рік

  • 13:00. ЛНЗ - Минай
  • 15:00. Кривбас - Зоря

10 грудня 2023 рік

  • 13:00. Ворскла - Рух
  • 15:00. Чорноморець - Колос

11 грудня 2023 рік

  • 15:00. Динамо - Оболонь
  • 17:00. Металіст 1925 - Олександрія

18 тур. 24 лютого 2024 рік

  • Оболонь - Чорноморець
  • Верес - Колос
  • ЛНЗ - Кривбас
  • Дніпро-1 - Минай
  • Зоря - Ворскла
  • Металіст 1925 - Динамо
  • Рух - Полісся
  • Олександрія - Шахтар

19 тур. 2 березня 2024 рік

  • Полісся - ЛНЗ
  • Минай - Металіст 1925
  • Ворскла - Верес
  • Оболонь - Дніпро-1
  • Олександрія - Зоря
  • Динамо - Чорноморець
  • Колос - Рух
  • Шахтар - Кривбас

20 тур. 9 березня 2024 рік

  • Металіст 1925 - ЛНЗ
  • Кривбас - Оболонь
  • Полісся - Олександрія
  • Чорноморець - Ворскла
  • Зоря - Минай
  • Верес - Динамо
  • Дніпро-1 - Рух
  • Шахтар - Колос

21 тур. 16 березня 2024 рік

  • Оболонь - Полісся
  • Чорноморець - Верес
  • Кривбас - Колос
  • Олександрія - Ворскла
  • ЛНЗ - Дніпро-1
  • Динамо - Зоря
  • Металіст 1925 - Рух
  • Шахтар - Минай

22 тур. 30 березня 2024 рік

  • Полісся - Чорноморець
  • Верес - Кривбас
  • Минай - Олександрія
  • Колос - Дніпро-1
  • Зоря - Металіст 19256
  • Восркла - Динамо
  • Рух - ЛНЗ
  • Оболонь - Шахтар

23 тур. 6 квітня 2024 рік

  • Верес - Оболонь
  • Колос - Металіст 1925
  • Минай - Полісся
  • Чорноморець - Олександрія
  • Кривбас - Ворскла
  • Дніпро-1 - Зоря
  • Динамо - ЛНЗ
  • Шахтар - Рух

24 тур. 13 квітня 2024 рік

  • ЛНЗ - Верес
  • Полісся - Колос
  • Оболонь - Минай
  • Металіст 1925 - Дніпро-1
  • Зоря - Чорноморець
  • Олександрія - Динамо
  • Рух - Кривбас 
  • Ворскла - Шахтар

25 тур. 20 квітня 2024 рік

  • Металіст 1925 - Оболонь
  • Чорноморець - Кривбас
  • Олександрія - ЛНЗ
  • Ворскла - Колос
  • Верес - Дніпро-1
  • Динамо - Полісся
  • минай - Рух
  • Шахтар - Зоря

26 тур. 27 квітня 2024 рік

  • Минай - Чорноморець
  • Кривбас - Металіст 1925
  • Колос - Олександрія
  • Полісся - Ворскла
  • Зоря - Оболонь
  • Дніпро-1 - Динамо
  • Рух - Верес
  • ЛНЗ - Шахтар

27 тур. 4 травня 2024 рік

  • Оболонь - ЛНЗ
  • Верес - Минай
  • Металіст 1925 - Ворскла
  • Дніпро-1 - Кривбас
  • Полісся - Зоря
  • Динамо - Колос
  • Олександрія - Рух
  • Шахтар - Чорноморець

28 тур. 11 травня 2024 рік

  • Чорноморець - Металіст 1925
  • Колос - ЛНЗ
  • Кривбас - Полісся
  • Ворскла - Минай
  • Олександрія - СК Дніпро-1
  • Зоря - Верес
  • Оболонь - Рух
  • Шахтар - Динамо

29 тур. 18 травня 2024 рік

  • Металіст 1925 - Полісся
  • Минай - Колос
  • Верес - Олександрія
  • Ворскла - Оболонь
  • ЛНЗ - Зоря
  • Динамо - Кривбас
  • Рух - Чорноморець
  • Дніпро-1 - Шахтар

30 тур. 25 травня 2024 рік

  • Кривбас - Минай
  • Оболонь - Олександрія
  • ЛНЗ - Ворскла
  • Чорноморець - Дніпро-1
  • Зоря - Колос
  • Рух - Динамо
  • Полісся - Шахтар
  • Металіст 1925 - Верес
Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 6591
Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули 2412
Дичина дня: на користь Шахтаря призначили пенальті за влучання м'яча у п'яту точку гравця Вереса Дичина дня: на користь Шахтаря призначили пенальті за влучання м'яча у п'яту точку гравця Вереса 1405
Росію та білорусь пустять на Олімпійські ігри. Після Другої Світової Німеччину та Японію викинули на задвірки світового спорту Росію та білорусь пустять на Олімпійські ігри. Після Другої Світової Німеччину та Японію викинули на задвірки світового спорту 8738 3
Суркіс: Динамо не повинно їхати на матч з Минаєм Суркіс: Динамо не повинно їхати на матч з Минаєм 1277
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 18965
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3767
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61813
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17045 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 45876
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43493 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155972 7