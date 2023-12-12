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Стало відомо, хто розсудить матч Зоря - Брейдаблік

Бригада арбітрів із Чехії
Сьогодні 17:25 142 0
Стало відомо, хто розсудить матч Зоря - Брейдаблік
Фото Getty Images
#Зоря, #Брєйдаблік

Джерело - UA-футбол.

Визначилася бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі 6-го туру групового етапу Ліги конференцій Зоря - Брейдаблік.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним суддею виступить Томаш Кліма з Чехії. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Ян Патак і Петр Цалєтка. Четвертий рефері - Ян Вшетечка.

Відповідальним за систему VAR буде Мирослав Зелінка, його помічник - Ондржей Берка (обидва - з Чехії).

Матч Зоря - Брейдаблік відбудеться в четвер, 14 грудня, у польському Любліні. Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо Зоря вже втратила шанси пробитися до плей-оф Ліги конференції. Луганці з 4 очками посідають 3-тє місце в групі В.

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