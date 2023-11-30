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Зоря вп'яте в історії не змогла вийти у плей-оф єврокубків

Вчора 23:19 226 0
Зоря вп'яте в історії не змогла вийти у плей-оф єврокубків

Джерело - Чемпіон.

Зоря розгромно поступилася Генту (4:1) у матчі 5-го туру групового етапу Ліги конференцій та втратила шанси на вихід в плей-оф турніру.

Зоря вп’яте не змогла вийти з групи єврокубкового турніру.

У сезоні 2021/23 луганці не вийшли з групи Ліги конференцій з Ромою, Буде-Глімтом та ЦСКА Софія.

У 2020-у український клуб не зміг вийти з групи Ліги Європи з Лестером, Спортінгом та АЕКом.

6 очок та третє місце в групі - результат виступу у групі ЛЄ сезону 2017/18 з Атлетіком, Естерсундом та Гертою.

У сезоні 2016/17 команда не пройшла групу Ліги Європи з Фенербахче, Манчестер Юнайтед та Феєноордом.

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