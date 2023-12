Тоттенгем підпише новий контракт про співпрацю з Удоджі

Лівий захисник Тоттенгема Дестіні Удоджі найближчим часом підпише новий контракт з лондонським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони досягли угоди щодо підписання нової довгострокової угоди. Усі питання щодо договору вже вирішені.

Удоджі за новим контрактом отримає підвищення зарплати. Нинішній договір про співпрацю спливає влітку 2027 року.

