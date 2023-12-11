Головне
МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною
Вчора 12:27 5406
Молодіжна збірна України перемогла Польщу на ЧС у Дивізіоні IB
Вчора 20:18 344
Судаков подорожчав на 3 млн євро, Сікан та Шапаренко втратили у вартості
Вчора 19:16 350
Світоліна стала «Поверненням року» за версією WTA
Вчора 18:33 259
Монзуль та Романов тимчасово відсторонені від роботи за помилку у матчі Шахтар – Верес
Вчора 18:19 658
Вацко: Мені сказали, що Шевченко не хоче очолювати УАФ
Вчора 17:52 498
Динамо в більшості переграло Оболонь у 17 турі УПЛ
Вчора 16:58 570
Олександрія розгромила Металіст 1925 у 17 турі УПЛ
Вчора 16:00 359
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Вчора 13:38 81912
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 13:33 1244
Прямі трансляції

Тоттенгем підпише новий контракт про співпрацю з Удоджі

Усі питання щодо договору вже вирішені
Вчора 23:20 190 0
Тоттенгем підпише новий контракт про співпрацю з Удоджі
#Тоттенгем, #Дестіні Удоджі

Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Тоттенгема Дестіні Удоджі найближчим часом підпише новий контракт з лондонським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони досягли угоди щодо підписання нової довгострокової угоди. Усі питання щодо договору вже вирішені.

  Тоттенгем - Ньюкасл 4:1: огляд матчу

Удоджі за новим контрактом отримає підвищення зарплати. Нинішній договір про співпрацю спливає влітку 2027 року.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Стали відомі оцінки Довбика та Циганкова за матч проти Барселони Стали відомі оцінки Довбика та Циганкова за матч проти Барселони 1156
МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною 5406
Ми пам'ятаємо! 51 рік тому народився Андрій Гусін Ми пам'ятаємо! 51 рік тому народився Андрій Гусін 3956
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 347979 6
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 1244
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 81912
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3108 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43540 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11164
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37317
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61895
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22177