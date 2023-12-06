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Суарес підпише контракт з Інтер Маямі

Угода буде розрахована на 1 рік
Сьогодні 08:34 226 0
Суарес підпише контракт з Інтер Маямі
Фото: Getty Images
#Інтер Маямі, #Луїс Суарес

Джерело - Miami Herald.

Найближчими тижнями колишній форвард Барселони Луїс Суарес стане гравцем Інтер Маямі.

Про це повідомляє Miami Herald.

Трансфер є неминучим, але уругваєць ще не погодився з умовами та не підписав контракт, оскільки його нинішній клуб, Греміу, 7 грудня проведе завершальний матч сезону - проти Флуміненсе.

  Суарес - про своє майбутнє: Хочу відпочити, а потім прийняти рішення

Гра з Флуміненсе буде останньою для нападника за бразильську команду.

Очікується, що Суарес підпише з клубом МЛС контракт на 1 рік.

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