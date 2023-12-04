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Суарес - про своє майбутнє: Хочу відпочити, а потім прийняти рішення

Сьогодні 14:30 191 0
Суарес - про своє майбутнє: Хочу відпочити, а потім прийняти рішення
Фото: Getty Images
#Луїс Суарес

Джерело - Чемпіон.

Уругвайський форвард Луїс Суарес досі не вирішив, де продовжить свою кар'єру.

Про це він розповів після відходу з Греміо.

"Я відчуваю біль, моє тіло говорить мені про це. Я хочу насолодитися, а потім прийняти рішення для себе після довгої кар'єри. Мені треба відпочити та насолодитись проведеним часом з родиною. А потім доля знатиме, де я буду у майбутньому", - сказав Суарес.

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