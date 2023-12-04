Суарес - про своє майбутнє: Хочу відпочити, а потім прийняти рішення

Джерело - Чемпіон.
Уругвайський форвард Луїс Суарес досі не вирішив, де продовжить свою кар'єру.
Про це він розповів після відходу з Греміо.
"Я відчуваю біль, моє тіло говорить мені про це. Я хочу насолодитися, а потім прийняти рішення для себе після довгої кар'єри. Мені треба відпочити та насолодитись проведеним часом з родиною. А потім доля знатиме, де я буду у майбутньому", - сказав Суарес.
🇺🇾 Luis Suárez on his future: “I can feel pain, my body is speaking for me. I want to enjoy and then decide for myself after a long career”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2023
“I need to rest, enjoy my family… then the destiny will know where I’ll be in the future”.
ℹ️ Lucho is now officially a free agent. pic.twitter.com/6yjyqnX4fI
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!