Суарес - про своє майбутнє: Хочу відпочити, а потім прийняти рішення

Уругвайський форвард Луїс Суарес досі не вирішив, де продовжить свою кар'єру.

Про це він розповів після відходу з Греміо.

"Я відчуваю біль, моє тіло говорить мені про це. Я хочу насолодитися, а потім прийняти рішення для себе після довгої кар'єри. Мені треба відпочити та насолодитись проведеним часом з родиною. А потім доля знатиме, де я буду у майбутньому", - сказав Суарес.