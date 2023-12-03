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Жабченко: Попросив гравців Ниви не поспішати з працевлаштуванням

Сьогодні 12:55 212 0
Жабченко: Попросив гравців Ниви не поспішати з працевлаштуванням
#Ігор Жабченко, #Нива Бузова

Джерело - sport.ua.

ФК Нива (Бузова) вже більше не існує й розрахунок по зарплаті гравці та тренери одержали за листопад включно.

Про це заявив наставник Ниви Ігор Жабченко.

"Чи у  футболістів Ниви були річні контракти, то чи не вимагатимуть вони тепер компенсації за передчасне розірвання угод? Складно сказати, це рішення повинні приймати самі футболісти та їхні агенти. Хоча ФК Нива (Бузова) вже більше не існує й розрахунок по зарплаті ми одержали за листопад включно.

Про якісь варіанти з продовженням кар'єри ще рано говорити? Маєте рацію, тим паче був переконаний, що проект зі створенням у Бузовій боєздатної команди - тривалий. Проте маємо те, що маємо. Зараз я відкритий для переговорів. Моя перевага в тому, що я можу прийти з групою кваліфікованих гравців, які виступали під моєю орудою за Ниву. В мене з ними є домовленість, щоб вони не приймали поспішних рішень з працевлаштуванням", - сказав Жабченко.

Раніше стало відомо, що всі гравці першолігової Ниви з Бузової стали вільними агентами.

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