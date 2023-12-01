Нива Бузова припинить діяльність на період війни

Джерело - Чемпіон.

Керівництво клубу Першої ліги Нива Бузова вирішило припинити діяльність на період війни.

Про це розповів головний редактор проєкту Профутбол Digital Володимир Звєров.

За словами головного тренера Ниви Ігоря Жабченка, президент клубу Октай Ефендієв не проти відновити роботу клубу після війни, після перемоги. А зараз він планує більше коштів спрямовувати на ЗСУ.

Нива Бузова за підсумками першої частини сезону Першої ліги фінішувала четвертою в групі А та кваліфікувалася до групи, яка буде боротися за чемпіонство.

Раніше Нива Бузова поступилась Епіцентру.