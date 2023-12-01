Мальдіні: Ніколи б не став працювати в іншому італійському клубі

Джерело - Football Italia.
Колишній капітан та технічний директор Мілана Паоло Мальдіні відкидає можливість роботи в іншому клубі.
Про це він розповів порталу Football Italia.
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"Для моєї роботи альтернативи Мілану дуже обмежені. Я б ніколи не став працювати в іншому італійському клубі. За необхідності я можу розглянути пропозицію від закордонного клубу високого рівня. Мені подобається перемагати та будувати. Хтозна, Саудівська Аравія може стати стимулюючим варіантом", – сказав Мальдіні.
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