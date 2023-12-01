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Мальдіні: Ніколи б не став працювати в іншому італійському клубі

Мальдіні розповів про нову роботу
Сьогодні 21:05 165 0
Мальдіні: Ніколи б не став працювати в іншому італійському клубі
Фото: Getty Images
#Паоло Мальдіні, #Мілан

Джерело - Football Italia.

Колишній капітан та технічний директор Мілана Паоло Мальдіні відкидає можливість роботи в іншому клубі.

Про це він розповів порталу Football Italia.

  Мальдіні: Причини звільнення з Мілану здалися мені слабенькими

"Для моєї роботи альтернативи Мілану дуже обмежені. Я б ніколи не став працювати в іншому італійському клубі. За необхідності я можу розглянути пропозицію від закордонного клубу високого рівня. Мені подобається перемагати та будувати. Хтозна, Саудівська Аравія може стати стимулюючим варіантом", – сказав Мальдіні.

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