Мальдіні: Ніколи б не став працювати в іншому італійському клубі

Колишній капітан та технічний директор Мілана Паоло Мальдіні відкидає можливість роботи в іншому клубі.

Про це він розповів порталу Football Italia.

Мальдіні: Причини звільнення з Мілану здалися мені слабенькими

"Для моєї роботи альтернативи Мілану дуже обмежені. Я б ніколи не став працювати в іншому італійському клубі. За необхідності я можу розглянути пропозицію від закордонного клубу високого рівня. Мені подобається перемагати та будувати. Хтозна, Саудівська Аравія може стати стимулюючим варіантом", – сказав Мальдіні.