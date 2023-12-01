Мальдіні: Причини звільнення з Мілану здалися мені слабенькими

Колишній технічний директор Мілана Паоло Мальдіні був звільнений не через результати клубу.

Про це він розповів порталу Football Italia.

"Джеррі Кардінале покликав мене на сніданок і сказав, що хоче змін, а також повідомив, що я та Фредерік Массара звільнені. Я запитав його, чому, і він розповів мені про погані стосунки з Фурлані Потім я сказав йому: "Я коли-небудь дзвонив тобі, аби поскаржитися на Фурлані? Ніколи".

Кардінале також пожартував про програний Інтеру півфінал Ліги чемпіонів, але, скажімо так, причини здалися мені слабенькими. Спортивні та економічні цілі, які ставилися на початку сезону, були сенсаційно перевиконані. Планувалося, що ми пройдемо один раунд плей-оф Ліги Європи після вильоту з Ліги чемпіонів та кваліфікуємося в наступну ЛЧ", – розповів Мальдіні.

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