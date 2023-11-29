Порту має намір вийти у плей-оф Ліги чемпіонів 2023/2024.

Про це заявив півзахисник португальців Алан Варела.

"Ми провели хороший матч. Ми знали, що нам протистоятиме велика команда, і їм вдалося перемогти з мінімальною перевагою. Воротар Барселони зіграв дуже добре.

Якби я забив, ми б перемогли. На нас чекає фінал проти Шахтаря. Ми будемо працювати з усіх сил, щоб пройти груповий етап", – сказав Варела.