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Ярмолюк: Про дебют в основі дізнався перед тренуванням

Ярмолюк розповів про дебют в основному складі Брентфорда в АПЛ
Сьогодні 08:57 243 0
Ярмолюк: Про дебют в основі дізнався перед тренуванням
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Брентфорд, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк був здивований дебюту в стартовому складі команди в матчі АПЛ проти Арсенала (0:1).

Про це він розповів клубній пресслужбі.

"Звісно, неймовірні емоції. Але хотіли взяти очки у цій грі. Не можу нічого про це сказати, бо не можу підібрати для цього слів. Про дебют в основі дізнався вчора перед тренуванням. Томас Франк сказав мені про це. Я був трохи здивований та, звісно, трішки схвильований. Не міг у це повірити.

  Брентфорд - Арсенал 0:1: огляд матчу АПЛ

"Звичайно, я насолоджувався часом у команді B, але я багато працював, щоб потрапити в основну команду. Тренер команди В допомагав мені. Я дійсно ціную цю підтримку. Він неймовірний коуч, досі мені підтримує. Я пишаюся, що граю проти Зінченка. Сподіваюся, зараз побачимося", – сказав Ярмолюк.

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