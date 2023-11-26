Ярмолюк: Про дебют в основі дізнався перед тренуванням

Ярмолюк розповів про дебют в основному складі Брентфорда в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк був здивований дебюту в стартовому складі команди в матчі АПЛ проти Арсенала (0:1).

Про це він розповів клубній пресслужбі.

"Звісно, неймовірні емоції. Але хотіли взяти очки у цій грі. Не можу нічого про це сказати, бо не можу підібрати для цього слів. Про дебют в основі дізнався вчора перед тренуванням. Томас Франк сказав мені про це. Я був трохи здивований та, звісно, трішки схвильований. Не міг у це повірити.

Брентфорд - Арсенал 0:1: огляд матчу АПЛ

"Звичайно, я насолоджувався часом у команді B, але я багато працював, щоб потрапити в основну команду. Тренер команди В допомагав мені. Я дійсно ціную цю підтримку. Він неймовірний коуч, досі мені підтримує. Я пишаюся, що граю проти Зінченка. Сподіваюся, зараз побачимося", – сказав Ярмолюк.

💬 "It was an unbelievable feeling for me. Thomas just asked me to play and be myself"



Congratulations on a first #PL start, Yehor 🙌@pensionbee | #BREARS pic.twitter.com/pAI2Kmt7oM — Brentford FC (@BrentfordFC) November 25, 2023

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