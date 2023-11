Ярмолюк: Про дебют в основі дізнався перед тренуванням

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк був здивований дебюту в стартовому складі команди в матчі АПЛ проти Арсенала (0:1).

Про це він розповів клубній пресслужбі.

Брентфорд - Арсенал 0:1: огляд матчу АПЛ

💬 "It was an unbelievable feeling for me. Thomas just asked me to play and be myself"



Congratulations on a first #PL start, Yehor 🙌