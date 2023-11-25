Арсенал із Зінченком переграв Брентфорд Ярмолюка, Ньюкасл розгромив Челсі з Мудриком: результати 13 туру АПЛ

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#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

13 тур, 25 листопада

Манчестер Сіті - Ліверпуль 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Голанд, 1:1 - 80 Александер-Арнольд 

Бернлі - Вест Гем 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Родрігес, 1:1 - 86 О’Ші (автогол), 1:2 - 90+1 Соучек

Лутон - Крістал Пелес 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Менгі, 1:1 - 75 Олісе, 2:1 - 84 Браун

Ноттінгем - Брайтон 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 3 Еланга, 1:1 - 26 Фергюсон, 1:2 - 45+4 Педро, 1:3 - 58 Педро, 2:3 - 76 Гіббс-Вайт (пен)

Ньюкасл - Челсі 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Ісак, 1:1 - 23 Стерлінг, 2:1 - 60 Ласселс, 3:1 - 61 Жоелінтон, 4:1 - 83 Гордон

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов на поле на 69-й хвилині гри.

Шеффілд Юнайтед - Борнмут

Голи: 0:1 - 12 Таверньє, 0:2 - 45+3 Клюйверт, 0:3 - 51 Таверньє, 1:3 - 90+7 Макберні

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.

Брентфорд - Арсенал 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 88 Гаверц

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відіграв повний матч. Водночас півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк дебютував в основі на рівні АПЛ та був замінений на 72-й хвилині гри.

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