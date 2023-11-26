Джерело - Чемпіон.
Арсенал мінімально переграв Брентфорд у межах 13-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Зінченко – найкращий гравець матчу Брентфорд - Арсенал
Чемпіонат Англії - АПЛ
13 тур, 25 листопада
Гол: 0:1 - 88 Гаверц
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відіграв повний матч. Водночас півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк дебютував в основі на рівні АПЛ та був замінений на 72-й хвилині гри.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!