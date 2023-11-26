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Брентфорд - Арсенал 0:1: огляд матчу АПЛ

Єдиний гол у матчі забив Гаверц
Сьогодні 08:48 182 0
Брентфорд - Арсенал 0:1: огляд матчу АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Брентфорд, #Кай Гаверц, #Олександр Зінченко, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Арсенал мінімально переграв Брентфорд у межах 13-го туру англійської Прем'єр-ліги.

  Зінченко – найкращий гравець матчу Брентфорд - Арсенал

Чемпіонат Англії - АПЛ

13 тур, 25 листопада

Брентфорд - Арсенал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 88 Гаверц

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відіграв повний матч. Водночас півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк дебютував в основі на рівні АПЛ та був замінений на 72-й хвилині гри.

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