Єдиний гол у матчі забив Гаверц

Джерело - Чемпіон.

Арсенал мінімально переграв Брентфорд у межах 13-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Зінченко – найкращий гравець матчу Брентфорд - Арсенал

Чемпіонат Англії - АПЛ

13 тур, 25 листопада

Брентфорд - Арсенал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 88 Гаверц

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відіграв повний матч. Водночас півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк дебютував в основі на рівні АПЛ та був замінений на 72-й хвилині гри.

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