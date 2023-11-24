Калитвинцев: Я задоволений нічиєю із Шахтарем

Полісся зіграло дисципліновано у матчі 15 туру УПЛ проти Шахтаря.

Про це розповів головний тренер житомирського клубу Юрій Калитвинцев.

"Ми грали з лідером, ми грали проти команди, яку я називаю українська Барселона. Скажений контроль м’яча, що ми й очікували. Зіграли непогано, дисципліновано, але не вистачило того, щоб ми використали простір. Він був, але ми не змогли не скористатися. Я задоволений нічиєю. Це гарний результат. Шахтар відмінна команда, для нас нічия – це супер.

Щодо повернення Будківського, то для нас кожен футболіст важливий. Пилип тиждень тренувався в загальній групі. Було дуже важко, але він має характер. Я задоволений його грою.

По травмі Макуана поки нічого не можу сказати. Треба дочекатися вердикту лікаря. Є ушкодження, інше неважливо", - відзначив Калитвинцев.