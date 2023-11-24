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Артета підтримав Евертон

Тренер Арсенала підтримав клуб, в якому він колись грав
Сьогодні 19:54 203 0
Артета підтримав Евертон
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Мікель Артета, #Евертон

Джерело - ua-football.com.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловив свою підтримку Евертону, який нещодавно втратив десять очок у Прем'єр-лізі.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Я відчуваю себе дуже прив'язаним до цього клубу. Це дуже складний час для них. Очевидно, що це дуже складне становище, але Евертон опинявся у багатьох інших складних ситуаціях і завжди знаходив спосіб рухатися вперед", - сказав Артета.

Зазначимо, що Евертон став жертвою найсуворішої спортивної санкції в історії Прем'єр-ліги. Клуб не вилітає з першого дивізіону з сезону 1954/55.

Артета грав за Евертон з 2005 по 2011 рік.

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