Головне
Анонсовано бій Усик - Ф'юрі
Вчора 20:28 782
Оперний співак Іванчук виконає гімн України перед матчем з Італією
Сьогодні 16:34 102
Шаран покинув Минай
Сьогодні 15:07 223
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:42 1245
Гераскевич - шостий на етапі Кубка світу зі скелетону
Сьогодні 11:24 236
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Сьогодні 10:32 13135
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 09:26 44481
Шакур переміг Де Лос Сантоса у бою за титул WBC
Сьогодні 09:10 363
Іспанія переграла Кіпр, Грузія та Шотландія зіграли внічию: результати відбору на Євро-2024
Вчора 23:44 1244
Усик та Ф'юрі провели битву поглядів після оголошення бою
Вчора 21:46 841
Прямі трансляції

З Евертона Миколенка зняли 10 очок

Евертон опинився в зоні вильоту
Сьогодні 14:46 385 0
З Евертона Миколенка зняли 10 очок
Фото - gettyimages
#Евертон

Джерело - The Athletic.

Англійська Прем’єр-ліга покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плею.

Про це повідомляє The Athletic.

З клубу зняли 10 очок.

Евертон порушив правила фінансового фейр-плей за сезон 2021/22. Розрахунки клубу за відповідний період призвели до збитків у розмірі 124,5 мільйона фунтів – ліміт складає 106 мільйонів фунтів

Покарання застосовується негайно, тому команда Миколенка опинилася в зоні вильоту.

Евертон може подати апеляцію.

Раніше Евертон з голом Миколенка обіграв Крістал Пелес.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 32493
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 2729
Віталій Кличко: «Я дивом вижив» Віталій Кличко: «Я дивом вижив» 56673 1
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям 13135
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 21069
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 44481
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13193 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24891
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155276 7
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 31203
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 82014
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 13340 2