З Евертона Миколенка зняли 10 очок

Евертон опинився в зоні вильоту

Джерело - The Athletic.

Англійська Прем’єр-ліга покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плею.

Про це повідомляє The Athletic.

З клубу зняли 10 очок.

Евертон порушив правила фінансового фейр-плей за сезон 2021/22. Розрахунки клубу за відповідний період призвели до збитків у розмірі 124,5 мільйона фунтів – ліміт складає 106 мільйонів фунтів

Покарання застосовується негайно, тому команда Миколенка опинилася в зоні вильоту.

Евертон може подати апеляцію.

Раніше Евертон з голом Миколенка обіграв Крістал Пелес.