З Евертона Миколенка зняли 10 очок

Джерело - The Athletic.
Англійська Прем’єр-ліга покарала Евертон за порушення правил фінансового фейр-плею.
Про це повідомляє The Athletic.
З клубу зняли 10 очок.
Евертон порушив правила фінансового фейр-плей за сезон 2021/22. Розрахунки клубу за відповідний період призвели до збитків у розмірі 124,5 мільйона фунтів – ліміт складає 106 мільйонів фунтів
Покарання застосовується негайно, тому команда Миколенка опинилася в зоні вильоту.
Евертон може подати апеляцію.
Раніше Евертон з голом Миколенка обіграв Крістал Пелес.