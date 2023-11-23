Стали відомі зарплати Кухаревича та Русина у Чемпіоншипі

Русин майже вдвічі більше заробляє за Кухаревича

Став відомий розмір зарплат українців Назарія Русина з Сандерленда та Миколи Кухаревича зі Свонсі.

Про це повідомляє порталу Capology.

Русин отримує у Сандерленді 534 тисячі євро на рік. За цим показником він – 6-й у команді. Більше отримують Ентоні Петтерсон та Денніс Циркін (594 тисячі), Деніел Беллард та Бредлі Дек (891 тисяча) і Джек Кларк (1 млн 5 тисяч).

Зарплатня Кухаревича складає 297 тисяч євро на рік. За її розміром він на 18-му місці у Свонсі. Лідирує Джо Аллен, який отримує 1 млн 336 тисяч євро на рік.

Нагадаємо, цього сезону Кухаревич провів 8 матчів за Свонсі, в яких забив один гол.