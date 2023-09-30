Головне
Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 722
Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком: результати 8 туру Ла-Ліги
Сьогодні 21:29 462
Зоря зіграла внічию із Чорноморцем у 9 турі УПЛ
Сьогодні 20:55 105
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО
Сьогодні 20:11 1201
Верес зіграв внічию з ЛНЗ у 9 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 277
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО
Сьогодні 12:21 2578
Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні
Сьогодні 11:50 1074
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення
Сьогодні 10:18 1708
Канело та Чарло показали однакову вагу напередодні бою
Сьогодні 09:35 294
Гвоздик та Родрігес пройшли церемонію зважування напередодні бою
Сьогодні 08:52 567
Прямі трансляції

Свонсі з голом Кухаревича розгромив Міллволл

Український нападник відзначився дебютним голом за Свонсі
Сьогодні 20:23 173 0
Свонсі з голом Кухаревича розгромив Міллволл
#Кухаревич, #Свонсі

Джерело - Чемпіон.

У рамках 9-го туру англійського Чемпіоншипу Свонсі на виїзді обіграв Міллволл.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Український нападник Свонсі Микола Кухаревич вийшов на початку другої половини гри та відзначився голом на 79-й хвилині гри.

Цей м'яч став дебютним для 22-річного нападника у футболці англійського клубу. Для цього Кухаревичу знадобилось провести 7 матчів: 2 у Кубку англійської ліги та 5 у Чемпіоншипі.

Чемпіонат Англії - Чемпіоншип

9 тур, 30 вересня

Міллволл - Свонсі 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Лоу, 0:2 - 57 Граймс, 0:3 - 79 Кухаревич

Раніше стала відома сума трансферу Кухаревича у Свонсі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення 1708
Бенфіка з Трубіним здолала Порту в 7 турі чемпіонату Португалії Бенфіка з Трубіним здолала Порту в 7 турі чемпіонату Португалії 1615
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО 2578
Ф'юрі звернувся до Усика після підписання контракту на бій Ф'юрі звернувся до Усика після підписання контракту на бій 3267
Кличко: Я не готовий померти за країну, я готовий жити за країну Кличко: Я не готовий померти за країну, я готовий жити за країну 1329
Тайсон: Нганну в бою з Ф'юрі може створити найбільшу сенсацію в історії спорту Тайсон: Нганну в бою з Ф'юрі може створити найбільшу сенсацію в історії спорту 1262
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 56220 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15576 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41941 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33830
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30485
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 82300