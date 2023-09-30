Свонсі з голом Кухаревича розгромив Міллволл

Джерело - Чемпіон.
У рамках 9-го туру англійського Чемпіоншипу Свонсі на виїзді обіграв Міллволл.
Матч завершився з рахунком 3:0.
Український нападник Свонсі Микола Кухаревич вийшов на початку другої половини гри та відзначився голом на 79-й хвилині гри.
Цей м'яч став дебютним для 22-річного нападника у футболці англійського клубу. Для цього Кухаревичу знадобилось провести 7 матчів: 2 у Кубку англійської ліги та 5 у Чемпіоншипі.
Чемпіонат Англії - Чемпіоншип
9 тур, 30 вересня
Міллволл - Свонсі 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Лоу, 0:2 - 57 Граймс, 0:3 - 79 Кухаревич
Раніше стала відома сума трансферу Кухаревича у Свонсі.