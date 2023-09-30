Свонсі з голом Кухаревича розгромив Міллволл

Український нападник відзначився дебютним голом за Свонсі

Джерело - Чемпіон.

У рамках 9-го туру англійського Чемпіоншипу Свонсі на виїзді обіграв Міллволл.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Український нападник Свонсі Микола Кухаревич вийшов на початку другої половини гри та відзначився голом на 79-й хвилині гри.

Цей м'яч став дебютним для 22-річного нападника у футболці англійського клубу. Для цього Кухаревичу знадобилось провести 7 матчів: 2 у Кубку англійської ліги та 5 у Чемпіоншипі.

Чемпіонат Англії - Чемпіоншип

9 тур, 30 вересня

Міллволл - Свонсі 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Лоу, 0:2 - 57 Граймс, 0:3 - 79 Кухаревич

Раніше стала відома сума трансферу Кухаревича у Свонсі.