Скандальний фулбек Дніпра-1 перейде у португальський клуб

Захисник змінить клуб

Лівий захисник Дніпра-1 Яніс Амаш домовився з португальською Арокою про трансфер, який має офіційно відбутися 1 січня.

Про це повідомляє A Bola.

Наразі алжирський легіонер вже проводить тренувальний процес з Арокою, і готується оформити повноцінний трудовий договір із цим клубом до літа 2026 року.

Амаш найближчим часом завершить питання розірвання контракту з Дніпром-1, завдяки чому перейде до Ароки без відступних.

Раніше Амаш не побажав повертатися до України та погрожував Дніпру-1 судовим розглядом із метою розірвання трудової угоди.