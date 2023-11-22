Головне
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада
Сьогодні 09:54 3289
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія
Сьогодні 19:56 1047
Довбик претендує на звання найкращого гравця місяця у Ла-Лізі
Сьогодні 14:17 438
Кікбоксер Лисюк помер в реанімації після підриву на міні
Сьогодні 13:20 608
Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026
Сьогодні 08:19 2252
Збірна Хорватії здолала Вірменію: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:42 1083
Молодіжна збірна України здолала Азербайджан у відборі на Євро-2025
Вчора 21:52 836
Вацко: УЄФА визнав нинішні Карпати правонаступником старих
Вчора 19:42 1053
Україна назвала склад жіночої збірної на перший етап Кубка світу
Вчора 15:55 804
Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія
Вчора 09:38 3446 2
Прямі трансляції

Скандальний фулбек Дніпра-1 перейде у португальський клуб

Захисник змінить клуб
Сьогодні 19:37 282 0
Скандальний фулбек Дніпра-1 перейде у португальський клуб
#СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Яніс Амаш

Джерело - sport.ua.

Лівий захисник Дніпра-1 Яніс Амаш домовився з португальською Арокою про трансфер, який має офіційно відбутися 1 січня.

Про це повідомляє A Bola.

Наразі алжирський легіонер вже проводить тренувальний процес з Арокою, і готується оформити повноцінний трудовий договір із цим клубом до літа 2026 року.

Амаш найближчим часом завершить питання розірвання контракту з Дніпром-1, завдяки чому перейде до Ароки без відступних.

Раніше Амаш не побажав повертатися до України та погрожував Дніпру-1 судовим розглядом із метою розірвання трудової угоди. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія 1047
Чемпіонку світу з росії дискваліфікували за використання плазмаферезу Чемпіонку світу з росії дискваліфікували за використання плазмаферезу 987
Збірна Хорватії здолала Вірменію: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Збірна Хорватії здолала Вірменію: результати матчів кваліфікації Євро-2024 1083
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024, суперник визначиться 23 листопада 3289
Президент Наполі: Україну обікрали, не призначивши стовідсотковий пенальті Президент Наполі: Україну обікрали, не призначивши стовідсотковий пенальті 873
Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026 Бразилія вдома програла Аргентині: результати відбору на ЧС-2026 2252
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61161
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25624 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 115958 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57687 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 45721
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 122311