Мбаппе: Мессі заслужив виграти Золотий м'яч

Півзахисник Інтер Маямі Ліонель Мессі заслужено отримав свій 8-й Золотий м’яч.

Про це розповів нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе

Мессі: Уругвай - фантастична команда

"Мессі мав виграти Золотий м'яч. Він виграв чемпіонат світу. Для мне він - один із найвеличніших гравців в історії, якщо не найвеличніший. Голанд провів видатний сезон, я теж, але це не має такої великої ваги, як перемога на чемпіонаті світу. Лео заслужив це", - сказав Мбаппе.