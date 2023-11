Мбаппе: Мессі заслужив виграти Золотий м'яч

Півзахисник Інтер Маямі Ліонель Мессі заслужено отримав свій 8-й Золотий м’яч.

Про це розповів нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе

Мессі: Уругвай - фантастична команда

⭐️ Mbappé: “Messi had to win Ballon d’Or, he won the World Cup, he’s one of the greatest in history, if not the greatest for me”.



"Haaland had a great season, me too, but next to winning World Cup it doesn't weigh much. Leo deserved it".