Мбаппе: Мессі заслужив виграти Золотий м'яч

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Інтер Маямі Ліонель Мессі заслужено отримав свій 8-й Золотий м’яч.
Про це розповів нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе
Мессі: Уругвай - фантастична команда
"Мессі мав виграти Золотий м'яч. Він виграв чемпіонат світу. Для мне він - один із найвеличніших гравців в історії, якщо не найвеличніший. Голанд провів видатний сезон, я теж, але це не має такої великої ваги, як перемога на чемпіонаті світу. Лео заслужив це", - сказав Мбаппе.
⭐️ Mbappé: “Messi had to win Ballon d’Or, he won the World Cup, he’s one of the greatest in history, if not the greatest for me”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2023
“Haaland had a great season, me too, but next to winning World Cup it doesn't weigh much. Leo deserved it”. pic.twitter.com/Ig7uqrZm77
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!