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Мбаппе: Мессі заслужив виграти Золотий м'яч

Сьогодні 21:50 207 0
Мбаппе: Мессі заслужив виграти Золотий м'яч
Фото: Getty Images
#Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Інтер Маямі Ліонель Мессі заслужено отримав свій 8-й Золотий м’яч.

Про це розповів нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе

  Мессі: Уругвай - фантастична команда

"Мессі мав виграти Золотий м'яч. Він виграв чемпіонат світу. Для мне він - один із найвеличніших гравців в історії, якщо не найвеличніший. Голанд провів видатний сезон, я теж, але це не має такої великої ваги, як перемога на чемпіонаті світу. Лео заслужив це", - сказав Мбаппе.

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