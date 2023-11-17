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Бенатія стане новим спортивним директором Марселя

Бенатія завершив професійну кар’єру в листопаді 2021-го
Сьогодні 21:42 197 0
Бенатія стане новим спортивним директором Марселя
#Марсель

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Медхі Бенатія буде призначений новим спортивним директором Марселя.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

  Марсель - Лілль 0:0: огляд матчу Ліги 1

Угода між Медхі та клубом вже досягнута. На цій посаді він замінить іспанця Хав'єра Рібальту, який покинув клуб у жовтні. Марсель розраховує підписати всі документи на початку наступного тижня.

Бенатія завершив професійну кар’єру в листопаді 2021-го.

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