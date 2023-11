Бенатія стане новим спортивним директором Марселя

Колишній захисник Медхі Бенатія буде призначений новим спортивним директором Марселя.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода між Медхі та клубом вже досягнута. На цій посаді він замінить іспанця Хав'єра Рібальту, який покинув клуб у жовтні. Марсель розраховує підписати всі документи на початку наступного тижня.

Бенатія завершив професійну кар’єру в листопаді 2021-го.

