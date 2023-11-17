Бенатія стане новим спортивним директором Марселя

Джерело - Чемпіон.
Колишній захисник Медхі Бенатія буде призначений новим спортивним директором Марселя.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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Угода між Медхі та клубом вже досягнута. На цій посаді він замінить іспанця Хав'єра Рібальту, який покинув клуб у жовтні. Марсель розраховує підписати всі документи на початку наступного тижня.
Бенатія завершив професійну кар’єру в листопаді 2021-го.
🚨🔵⚪️ Mehdi Benatia, finally set to be appointed as new Olympique Marseille sporting director. Agreement reached.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2023
Negotiations took place for weeks, now being sealed as La Provence called.
Understand OM hope to sign all the document/sort details at the beginning of next week. pic.twitter.com/KCQbUwjZ3B
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