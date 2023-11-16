Севілья та Ракитич можуть продовжити контракт

Нинішня угода спливає у червні 2024-го

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Севільї Іван Ракитич може продовжити співпрацю з іспанським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

35-річний хорват вже розпочав переговори з Севільєю щодо підписання нового контракту до літа 2025 року.

#Sevilla and Ivan #Rakitic are in talks to extend the contract until 2025. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 16, 2023

Нинішня угода спливає у червні 2024-го.

Нагадаємо, Севілья та Вільярреал спробують підписати воротаря Райо.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!