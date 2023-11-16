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Севілья та Ракитич можуть продовжити контракт

Нинішня угода спливає у червні 2024-го
Сьогодні 21:55 171 0
Севілья та Ракитич можуть продовжити контракт
#Ракитич, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Севільї Іван Ракитич може продовжити співпрацю з іспанським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

35-річний хорват вже розпочав переговори з Севільєю щодо підписання нового контракту до літа 2025 року.

Нинішня угода спливає у червні 2024-го.

Нагадаємо, Севілья та Вільярреал спробують підписати воротаря Райо.

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