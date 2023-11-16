Севілья та Ракитич можуть продовжити контракт

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Севільї Іван Ракитич може продовжити співпрацю з іспанським клубом.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
35-річний хорват вже розпочав переговори з Севільєю щодо підписання нового контракту до літа 2025 року.
#Sevilla and Ivan #Rakitic are in talks to extend the contract until 2025. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 16, 2023
Нинішня угода спливає у червні 2024-го.
Нагадаємо, Севілья та Вільярреал спробують підписати воротаря Райо.
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