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Севілья та Вільярреал спробують підписати воротаря Райо

Наступного літа у Столе закінчується контракт з Райо Вальєкано
Сьогодні 11:50 214 0
Севілья та Вільярреал спробують підписати воротаря Райо
#Вільярреал, #Райо Вальєкано, #Севілья, #Столе Димитрієвський

Джерело - Чемпіон.

Воротар Райо Вальєкано та збірної Північної Македонії Столе Димитрієвський може змінити клуб влітку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

29-річний македонець потрапив у сферу інтересів Севільї та Вільярреала. Обидва клуби високо оцінюють гру Димитрієвського та розглядають його як заміну своїи нинішнім воротарям.

Оскільки наступного літа у Столе закінчується контракт з Райо Вальєкано, Севілья та Вільярреал хочуть підписати його на праах вільного агента.

Напередодні Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано.

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