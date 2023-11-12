Севілья та Вільярреал спробують підписати воротаря Райо

Джерело - Чемпіон.
Воротар Райо Вальєкано та збірної Північної Македонії Столе Димитрієвський може змінити клуб влітку.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
29-річний македонець потрапив у сферу інтересів Севільї та Вільярреала. Обидва клуби високо оцінюють гру Димитрієвського та розглядають його як заміну своїи нинішнім воротарям.
Оскільки наступного літа у Столе закінчується контракт з Райо Вальєкано, Севілья та Вільярреал хочуть підписати його на праах вільного агента.
🇲🇰 Understand Stole Dimitrievski is already in the list at Sevilla and Villarreal for next season as potential free agent. Both clubs appreciated Macedonian goalkeeper.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2023
His current deal at Rayo Vallecano expires in June 2024. pic.twitter.com/cPcaZ4uCzX
Напередодні Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано.
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