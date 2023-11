Севілья та Вільярреал спробують підписати воротаря Райо

Воротар Райо Вальєкано та збірної Північної Македонії Столе Димитрієвський може змінити клуб влітку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

29-річний македонець потрапив у сферу інтересів Севільї та Вільярреала. Обидва клуби високо оцінюють гру Димитрієвського та розглядають його як заміну своїи нинішнім воротарям.

Оскільки наступного літа у Столе закінчується контракт з Райо Вальєкано, Севілья та Вільярреал хочуть підписати його на праах вільного агента.

