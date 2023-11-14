Шаран: Моя відставка? Без коментарів

Джерело - sport-express.ua.
Головний тренер Миная Володимир Шаран відмовився коментувати інформацію про своє звільнення.
Про це розповів сам фахівець у коментарі Спорт-Експрес Україна.
"Без коментарів. Мені зараз не можна давати інформацію, поки я не приїхав в Ужгород", - відзначив Шаран.
Після 14 турів УПЛ Минай займає останню, 16-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі шість очок. При цьому закарпатський клуб досі не здобув жодної перемоги в сезоні 2023/24, програвши навіть матч 1/8 фіналу Кубка України проти першолігової Вікторії.
Раніше повідомлялося, що Минай може звільнити Шарана.