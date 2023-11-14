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Шаран: Моя відставка? Без коментарів

Тренер відмовився коментувати інформацію про імовірну відставку
Сьогодні 15:55 220 0
Шаран: Моя відставка? Без коментарів
#Минай, #Володимир Шаран

Джерело - sport-express.ua.

Головний тренер Миная Володимир Шаран відмовився коментувати інформацію про своє звільнення.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Спорт-Експрес Україна.

"Без коментарів. Мені зараз не можна давати інформацію, поки я не приїхав в Ужгород", - відзначив Шаран.

Після 14 турів УПЛ Минай займає останню, 16-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі шість очок.  При цьому закарпатський клуб досі не здобув жодної перемоги в сезоні 2023/24, програвши навіть матч 1/8 фіналу Кубка України проти першолігової Вікторії.

Раніше повідомлялося, що Минай може звільнити Шарана.

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