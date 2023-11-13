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Дулуб: Проаналізували чотири варіанти складу Зорі

Олег Дулуб прокоментував перемогу команди над Зорею
Сьогодні 11:10 278 0
Дулуб: Проаналізували чотири варіанти складу Зорі
#ЛНЗ Черкаси, #Олег Дулуб

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ добре підготувався до матчу із Зорею та здобув заслужену перемогу.

Про це розповів головний тренер черкаської команди Олег Дулуб.

"Зміна на тренерському містку у Зорі напередодні матчу нас не бентежила. Все ж, за такий короткий час новому керманичу нереально щось змінити в тактичному плані.

Тут швидше луганчани могли розраховувати на якісь емоційні дивіденди. Все ж, аби бути у всеозброєнні ми при підготовці проаналізували чотири варіанти складу Зорі.

З жодним не вгадали, бо не сподівалися, що після не зовсім вдалої гри з Маккабі в Лізі конференцій ворота захищатиме Турбаєвський, а в опорній зоні діятиме Дришлюк. Хоча в тактичних шикуваннях Зоря нічим не здивувала.

ЛНЗ кинув в бій всіх найсильніших на сьогоднішній момент, за винятком Калюжного та Муравського, які з різних причин не могли нам допомогти.

Загалом, хлопці виправдали сподівання, здобувши три очки та ще й з сусідом по турнірній таблиці", - відзначив Дулуб.

Нагадаємо, Зоря несподівано програла ЛНЗ Черкаси в 14 турі УПЛ.

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