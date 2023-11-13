Дулуб: Проаналізували чотири варіанти складу Зорі

Джерело - Чемпіон.
ЛНЗ добре підготувався до матчу із Зорею та здобув заслужену перемогу.
Про це розповів головний тренер черкаської команди Олег Дулуб.
"Зміна на тренерському містку у Зорі напередодні матчу нас не бентежила. Все ж, за такий короткий час новому керманичу нереально щось змінити в тактичному плані.
Тут швидше луганчани могли розраховувати на якісь емоційні дивіденди. Все ж, аби бути у всеозброєнні ми при підготовці проаналізували чотири варіанти складу Зорі.
З жодним не вгадали, бо не сподівалися, що після не зовсім вдалої гри з Маккабі в Лізі конференцій ворота захищатиме Турбаєвський, а в опорній зоні діятиме Дришлюк. Хоча в тактичних шикуваннях Зоря нічим не здивувала.
ЛНЗ кинув в бій всіх найсильніших на сьогоднішній момент, за винятком Калюжного та Муравського, які з різних причин не могли нам допомогти.
Загалом, хлопці виправдали сподівання, здобувши три очки та ще й з сусідом по турнірній таблиці", - відзначив Дулуб.
Нагадаємо, Зоря несподівано програла ЛНЗ Черкаси в 14 турі УПЛ.