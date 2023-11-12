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Зоря несподівано програла ЛНЗ Черкаси в 14 турі УПЛ

Матч завершився з рахунком 1:2 на користь команди з Черкас
Сьогодні 15:56 225 0
Зоря несподівано програла ЛНЗ Черкаси в 14 турі УПЛ
#ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря мінімально поступилася ЛНЗ у межах 14-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:2 на користь команди з Черкас.

Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 12 листопада

Зоря - ЛНЗ Черкаси 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Пасіч, 1:1 - 88 Алефіренко, 1:2 - 89 Пасіч

Склади команд:

Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Батагов, Джордан, Данченко (Горбач, 46), Дришлюк, Алефіренко, Мічін (Волошин, 56), Нагнойний (Мишньов, 56), Кирюханцев, Антюх.

Запасні: Сапутін, Боль, Жан Клод, Венделл, Чурко, Бугай

ЛНЗ: Пеньков, Норенков, Ковальов, Рибалка, Селін (Насонов, 56), Стасюк, Бойко, Олійник, Г. Пасіч, Хобленко, С. Шестаков

Запасні: Самойленко, Савін, Хамелюк, Прядун, Наумець, Лопирьонок, Тищенко, Банада, Тарасенко, Копил

Попередження: Снурніцин 63, Дришлюк 64, Насонов 74, Пеньков 90+2, Горбач 90+2

Напередодні Динамо в більшості переграло Кривбас.

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