Зоря несподівано програла ЛНЗ Черкаси в 14 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Зоря мінімально поступилася ЛНЗ у межах 14-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 1:2 на користь команди з Черкас.
Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 12 листопада
Зоря - ЛНЗ Черкаси 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Пасіч, 1:1 - 88 Алефіренко, 1:2 - 89 Пасіч
Склади команд:
Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Батагов, Джордан, Данченко (Горбач, 46), Дришлюк, Алефіренко, Мічін (Волошин, 56), Нагнойний (Мишньов, 56), Кирюханцев, Антюх.
Запасні: Сапутін, Боль, Жан Клод, Венделл, Чурко, Бугай
ЛНЗ: Пеньков, Норенков, Ковальов, Рибалка, Селін (Насонов, 56), Стасюк, Бойко, Олійник, Г. Пасіч, Хобленко, С. Шестаков
Запасні: Самойленко, Савін, Хамелюк, Прядун, Наумець, Лопирьонок, Тищенко, Банада, Тарасенко, Копил
Попередження: Снурніцин 63, Дришлюк 64, Насонов 74, Пеньков 90+2, Горбач 90+2
Напередодні Динамо в більшості переграло Кривбас.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!