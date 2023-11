Беллінгем може пропустити матч з Валенсією через травму

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем може пропустити матч 13-го туру Ла-Ліги проти Валенсії.

Про це повідомив журналіст Гільєрмо Раї.

Сьогодні англієць тренувався з захистом на лівому плечі. Його участь у грі залежатиме від того, як він почуватиметься завтра.

Беллінгем залишився в запасі у матчі Ліги чемпіонів проти Браги (3:0).

🚩



Bellingham has trained with protection on his left shoulder. Depending on how he feels tomorrow, he will agree again with the coach on his starting place against Valencia. @TheAthleticFC