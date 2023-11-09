Беллінгем може пропустити матч з Валенсією через травму

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Реала Джуд Беллінгем може пропустити матч 13-го туру Ла-Ліги проти Валенсії.
Про це повідомив журналіст Гільєрмо Раї.
Сьогодні англієць тренувався з захистом на лівому плечі. Його участь у грі залежатиме від того, як він почуватиметься завтра.
Беллінгем залишився в запасі у матчі Ліги чемпіонів проти Браги (3:0).
🚩— Guillermo Rai (@GuillermoRai_) November 9, 2023
Bellingham has trained with protection on his left shoulder. Depending on how he feels tomorrow, he will agree again with the coach on his starting place against Valencia. @TheAthleticFC
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