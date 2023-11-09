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Беллінгем може пропустити матч з Валенсією через травму

Англієць тренувався з захистом на лівому плечі
Сьогодні 16:10 152 0
Беллінгем може пропустити матч з Валенсією через травму
#Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем може пропустити матч 13-го туру Ла-Ліги проти Валенсії.

Про це повідомив журналіст Гільєрмо Раї.

Сьогодні англієць тренувався з захистом на лівому плечі. Його участь у грі залежатиме від того, як він почуватиметься завтра.

Беллінгем залишився в запасі у матчі Ліги чемпіонів проти Браги (3:0).

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