Ньюкасл знайшов заміну Тоналі

Рубен Невеш може повернутися в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ньюкасл розпочав переговори щодо трансферу опорного півзахисника Аль-Хілаля із Саудівської Аравії Рубена Невеша.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

У Ньюкаслі розглядають 26-річного португальця як заміну для Сандро Тоналі, який відбуває дискваліфікацію до серпня 2024 року за нелегальні ставки на футбольні матчі.

В Аль-Хілаль Рубен Невеш перейшов улітку з англійського Вулвергемптона. Загалом у складі команди із Саудівської Аравії португальський півзахисник у нинішньому сезоні зіграв 17 матчів, у яких забив два голи та зробив одну результативну передачу.

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