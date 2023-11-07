Максимов оцінив перемогу над Олександрією

Дніпро-1 здобув важливу перемогу проти Олександрії у 13 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер дніпрян Юрій Максимов.

"Дуже добре, що ми перемогли. Олександрія – дуже гарна команда, в якій виступають молоді хлопці, котрі можуть добре пресингувати і в технічному плані вони добре підготовлені. Їм ще потрібен час для зросту, щоб прийшов потрібний результат.

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Дякую своїй команді за цю перемогу. Ми тричі поверталися до роздягальні у другому таймі, виходили і знову поверталися, але хлопці усе це витримали, за що я їм вдячний і вітаю їх з перемогою", - відзначив Максимов.