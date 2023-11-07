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СК Дніпро-1 - Олександрія 1:0: огляд матчу

Огляд матчу СК Дніпро-1 - Олександрія
Сьогодні 08:58 236 0
СК Дніпро-1 - Олександрія 1:0: огляд матчу
#Олександрія, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 переміг Олександрію у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги. 

Чемпіонат України - УПЛ

13 тур, 06 листопад

СК Дніпро-1 - Олександрія 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Філліпов

Дніпро-1: 12.Кінарейкін, 3.Адамюк, 39.Сваток (кап), 5.Сарапій, 11.Мірошніченко, 18.Бабенко, 22.Рубчинський, 8.Піхальонок, 9.Гуцуляк, 17.Лєднєв (4.Пуріта, 89), 7.Філіппов (19.Вітіньо, 80).

Запасні: 33.Юрчук, 42.Пасіч, 30.Кравець, 26.Каплієнко,  20.Горбунов, 28.Маркос Андре.

Олександрія: 44.Єрмаков, 5.Савченко, 8.Сігєєв, 11.Шулянський (17.Базаєв,84), 18.Логінов (кап), 22.Скорко, 23.Джевані (33.Безерра,70), 30.Копина, 55.Смирний (14.Кулаковський, 60), 71.Шостак (19.Плакса, 60), 88.Погорілий (15.Андрейчук, 46).

Запасні: 1.Долгий, 4.Кравченко, 12.Ернандес, 13.Бойко,  20.Ващенко,  77.Шевченко.

Попередження: Сарапій (71), Скорко (80), Кулакывський (90+6).

Раніше Полісся зіграло внічию з Кривбасом.

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