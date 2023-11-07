СК Дніпро-1 - Олександрія 1:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
СК Дніпро-1 переміг Олександрію у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
13 тур, 06 листопад
СК Дніпро-1 - Олександрія 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 34 Філліпов
Дніпро-1: 12.Кінарейкін, 3.Адамюк, 39.Сваток (кап), 5.Сарапій, 11.Мірошніченко, 18.Бабенко, 22.Рубчинський, 8.Піхальонок, 9.Гуцуляк, 17.Лєднєв (4.Пуріта, 89), 7.Філіппов (19.Вітіньо, 80).
Запасні: 33.Юрчук, 42.Пасіч, 30.Кравець, 26.Каплієнко, 20.Горбунов, 28.Маркос Андре.
Олександрія: 44.Єрмаков, 5.Савченко, 8.Сігєєв, 11.Шулянський (17.Базаєв,84), 18.Логінов (кап), 22.Скорко, 23.Джевані (33.Безерра,70), 30.Копина, 55.Смирний (14.Кулаковський, 60), 71.Шостак (19.Плакса, 60), 88.Погорілий (15.Андрейчук, 46).
Запасні: 1.Долгий, 4.Кравченко, 12.Ернандес, 13.Бойко, 20.Ващенко, 77.Шевченко.
Попередження: Сарапій (71), Скорко (80), Кулакывський (90+6).
Раніше Полісся зіграло внічию з Кривбасом.