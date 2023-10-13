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Ребров: У збірній України 90% спілкування – це українська мова

Сьогодні 19:14 196 0
Ребров: У збірній України 90% спілкування – це українська мова
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

У таборі збірної України майже всі гравці розмовляють українською мовою.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Я думаю, що для кожного переходити достатньо складно. Я й раніше розмовляв українською, але поруч зі мною всі розмовляли російською. Я абсолютно розумів українську – якщо хтось зі мною спілкувався українською, то я переходив на неї.

В роздягальні – так, ми спілкуємося, деякі підказки робимо українською. 90% відсотків – це українська мова. В роздягальні та на усіх зборах", – сказав Ребров.

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