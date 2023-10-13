Головне
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Вчора 08:00 3716
Підтримаймо збірну України у Празі!
Сьогодні 16:15 1321
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Сьогодні 16:14 1395
Роспутько попросив політичного притулку на росії
Сьогодні 16:10 71
Калініна поступилася Ціньвень у чвертьфіналі турніру в Китаї
Сьогодні 15:51 176
Постекоглу став найкращим тренером місяця в АПЛ
Сьогодні 15:42 174
Гірник-Спорт переграв МФК Металург: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 15:14 190
Берінчик може отримати бій за титул WBO у легкій вазі
Сьогодні 12:37 263
Рейнджерс розгромив Баффало, Коламбус поступився Філадельфії: результати матчів НХЛ
Сьогодні 10:37 370
Президент WBO: Мені сказали, що Ломаченко збирається йти на пенсію
Сьогодні 10:21 305
Прямі трансляції

Постекоглу став найкращим тренером місяця в АПЛ

Vинулого місяця лондонці провели 4 матчі в чемпіонаті Англії
Сьогодні 15:42 174 0
Постекоглу став найкращим тренером місяця в АПЛ
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Тоттенгем, #Енджі Постекоглу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Тоттенгема Ендж Постекоглу визнаний найкращим тренером АПЛ у вересні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Минулого місяця лондонці провели 4 матчі в чемпіонаті Англії – перемоги над Бернлі (5:2), Шеффілд Юнайтед (2:1) та Ліверпулем (2:1) і нічия з Арсеналом (2:2).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Український шахіст загинув на війні з росією Український шахіст загинув на війні з росією 1544 1
Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024 1645
Підтримаймо збірну України у Празі! Підтримаймо збірну України у Празі! 1321
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 11920
Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО 2550
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол 1395
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324550 9
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 57332 2
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18391
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49570
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 35547 3
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109134 4