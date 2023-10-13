Постекоглу став найкращим тренером місяця в АПЛ

Vинулого місяця лондонці провели 4 матчі в чемпіонаті Англії

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Тоттенгема Ендж Постекоглу визнаний найкращим тренером АПЛ у вересні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Минулого місяця лондонці провели 4 матчі в чемпіонаті Англії – перемоги над Бернлі (5:2), Шеффілд Юнайтед (2:1) та Ліверпулем (2:1) і нічия з Арсеналом (2:2).

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